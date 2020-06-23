شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 33 حالة من فيروس كورونا المستجد بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عن شفاء عدد 33 حالة من فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، وذلك بعد تلقيهم العلاج، وتحول التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.

وصرح الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، أن إجمالي الحالات المشتبه فيها على مستوي المحافظة بلغ 126 حالة، حيث تم حجزهم وسحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها، وقد وردت نتائج جميع العينات والتي تفيد سلبية 42 حالة وإيجابية 32 حالة أخرى، وهناك 3 حالات لا زالت تحت البحث، بجانب عزل 49 حالة منزليًا بدون أخذ عينات «شفاء 26 حالة-23 حالة تحت العزل».

وأشار «شوكة» إلى وفاة 3 حالات «حالتين من العريش وحالة من الشيخ زويد»، وشفاء 7 حالات، وحجز 6 حالات بمستشفى العريش العام و5 حالات بمستشفى بئر العبد المركزي وعزل 11 حالة منزليًا.