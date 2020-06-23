شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: التوصل لهوية طلاب «صورة الغش الجماعي».. واستبعاد رئيس اللجنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التربية والتعليم، إنه بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم التوصل لهوية الطلاب وبوكليت المادة للصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد 2020/6/21، أول أيام الامتحانات وهم يقومون بحل الامتحان بصورة جماعية وتم إجراء تحقيق عاجل للواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بداية من استبعاد رئيس اللجنة وسيتم استكمال باقي الإجراءات بالنسبة للطلاب والملاحظين باللجنة حرصًا من الوزارة على تطبيق القانون وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بتقنين الإجراءات القانونية حيال ضبط القائمين على إدارة صفحات الغش الإلكتروني وكذا المجموعات التي تستخدم في الغش الإلكتروني عبر التطبيقات المختلفة.

وأدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (STEM)، الثلاثاء، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بإجمالي عدد 907 طالب وطالبة في 11 لجنة على مستوى الجمهورية.

وتواصل الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحان، مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات واطمأن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان، خلال اليوم الثاني لامتحانات طلاب مدارس (STEM)، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وبمتابعة سير العمل بلجان سير الامتحانات عن طريق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم وغرف العمليات بالمديريات والإدارات التعليمية ورصد بعض التجاوزات في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، تم على الفور اتخاذ الإجراءات التي من شأنها ظبط أعمال الامتحانات داخل لجان السير ومنها استبعاد كلاً من (م. ش. س. م) رئيس لجنة المحمدية الإعدادية بنين بإدارة وسط التعليمية، و(أ. أ.ع.أ) رئيس لجنة كفر الشيخ التجارية بنات، و(ع.ح.ح.ع) المراقب الأول بلجنة كفر الشيخ التجارية بنات.

وتواصل «حجازي» من غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، صباح اليوم، مع المعلمة (أ.م) والتي تعمل بإدارة حلوان التعليمية وكانت مكلفة بأعمال الامتحانات بمدرسة المنيرة التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية، وتبين من خلال المكالمة الهاتفية لها أنها بصحة جيدة وتتماثل للشفاء، وقام «حجازي» بتكليف مدير عام إدارة حلوان التعليمية بمتابعة حالتها الصحية والاطمئنان عليها، وقامت بتوجيه الشكر لرئيس عام امتحانات الثانوية العامة لتواصله معها.

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يذكر أن المعلمة المذكورة حضرت أول أيام امتحانات الثانوية العامة وأعلنت إصابتها بفيروس كورونا وقام رئيس اللجنة باستبعادها من لجنة الامتحانات بعض غضب أولياء أمور الطلاب.

جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 2020/6/24 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) بأداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولي) بإجمالي عدد 227 طالب وطالبة.