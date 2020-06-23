شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلن التوافق مع مصر وإثيوبيا على 90% من النقاط الخلافية لسدّ النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعغلنت الخارجية السودانية توافق السودان ومصر وإثيوبيا على 90% من النقاط الخلافية بشأن سدّ النهضة وأكدت الخارجية السودانية على حق إثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية وحق السودان ومصر في الحفاظ على أمنهما المائي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 56,809

تعافي 15,133

وفيات 2,278

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