شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين ممثلا للنقابة باللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية بباريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطب رجائي عطية، نقيب المحامين، المهندس إبراهيم العربي، رئيس اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية بباريس، ردا على خطابه بتاريخ 18 يونيو الجاري، بشأن تسمية ممثل النقابة في عضوية اللجنة، وأعلمه النقيب بأنه سيكون ممثل النقابة في العضوية.

وجاء بنص الخطاب: «إيماءً إلى خطابكم الذي وصلنا بتاريخ 18/6/2020، بخصوص تسمية ممثلنا في عضوية اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية بباريس، يرجى التكرم بالإحاطة بأنه تقرر أن يمثل النقابة محمد رجائي عطية، وشهرته رجائي عطية، النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب».