شكرا لقرائتكم خبر عن «المستوردين» تطالب بسرعة دخول أجهزة «الألتراسونيك» لزيادة إنتاج الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا هيثم طلحة، عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إلى استثناء «أجهزة الألتراسونيك- اجهزة الاستشعار فوق الصوتية»، المرفقة ضمن خطوط الإنتاج الواردة من الخارج لتصنيع الكمامات من العرض على وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن أن هذا الأمر يتسبب في تأخير شحنات الماكينات وخطوط الانتاج ومن ثم تكبد الراغبين في شرائها أعباء مالية اضافية نتيجة تعطلها في الموانئ.

وقال «طلحة» في تصريحات صحفية، إن تسهيل دخول خطوط الإنتاج إلى مصر يهدف إلى زيادة تصنيع الكمامات، وسد احتياجات السوق المحلى، هذا في الوقت الذي تشجع فيه الدولة على الصناعات المحلية والتوسع في إنتاج الكمامات محليًا، ومن ثم فالأمر يتطلب إجراء بعض التسهيلات.، مشيرًا إلى أنه يوجد طلبات لاستيراد ماكينات تصنيع الكمامات من السوق المصري، ولكن هذا القرار يعتبر عائقا امام الكثيرين للتشجيع على شراء ماكينات وخطوط إنتاج بهدف العمل داخل السوق المحلى وفتح فرص عمل بالداخل.