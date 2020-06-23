شكرا لقرائتكم خبر عن نجل «ماما سناء» ينفي إصابته بكورونا.. و«صحة البحيرة»: وقّع إقرار «عزل منزلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحول السجال بين أسرة ماما سناء وأطباء ومواطنين ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى ليأخذ بعدًا جديدًا، ففى الوقت الذي قال فيه مستخدمين للمواقع بإصابة أحد أبناء «اليوتيوبر» الشهيرة المتوفية بكورونا، خرج نجلها في فيديو على اليوتيوب لينفى إصابته بالفيروس.

وقال «شادى» نجل السيدة سناء عبدالحميد النجار، اليوتيوبر الشهيرة المعروفة باسم «ماما سناء»، في فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعى ويظهر فيه مع شقيقه المعروف باسم «حمو شاكر» وزوجته، الثلاثاء، إنه غير مصاب بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه بعد إخباره بإصابته وسلبية إصابة شقيقه وزوجته، تم نفى الخبر.

وأضاف «شادى» في الفيديو: «روحت المستشفى الشاملة وفروا لى حجرة وخرجونى وبعدها نفوا الخبر إنى إيجابى، وطلعت من المستشفى عملت أشعة مقطعية على الصدر ومفيهاش أي حاجة وماما مش ميتة بكورونا ماما ميتة بمرض في الصدر»، مشيرًا إلى أنه علم بخبر إصابته بكورونا في النيابة أثناء وجوده مع شقيقه وزوجته لأخذ أقوالهم في البلاغ المحول من محافظ البحيرة ضد أطباء المستشفى لاتهامهم بالإهمال في رعاية والدتهم، مضيفًا: «لو أنا مش كويس ماكنوش رضيوا يخرجونا من المستشفى ولا نفو خبر إصابتى بالفيروس، وأنا ما عنديش فيروس وعملت أشعة وتحاليل وطلعت كويسة».

وأضاف نجلى ماما سناء وزوجة نجلها: «ده آخر فيديو لينا نتكلم فيه في الموضوع ده، والنيابة هتاخد لنا حقنا تالت ومتلت، إحنا هنشوف شغلنا وهنركز في حياتنا خلاص، مش هنتكلم في الموضوع ده تانى، حتى حق ماما سناء مش هنتكلم فيه وواثقين في العدالة».

وأوضحوا أن مقاطع الفيديو التي تعرضوا لهجوم بسببها قديمة ومصورة قبل ظهور فيروس كورونا، وأوضح «حمو شاكر وشقيقه» أن «فيديو الجيم كان قبل الحجر الصحى والكورونا وعزومة الفسيخ من 4 شهور، ولما طلعنا نتكلم اتكلمنا عشان مش عايزين حد تانى يحصل فيه كده، وأمك ما ماتتش قدام عينك عشان كده بتقول إنتوا وانتوا وبتضحك.»

ومن جانبها، أكدت مصادر بمديرية الصحة أن «شادى» نجل المرحومة «ماما سناء» مصاب بكورونا، وأضافت مصادر مسؤولية في مستشفى كفر الدوار العام «الشاملة»، المخصص للحجر الصحى، إنه لا يوجد مريض يدخل المستشفى إلا إذا كان مصابًا بكورونا، موضحًا أن «شادى» خرج بناءًا على طلبه بعد توقيع إقرار بالعزل المنزلى، وحصل على كارت متابعة وفق بروتوكول وزارة الصحة.

وطالب مستخدمين لوسائل الاجتماعى، الثلاثاء، جميع المخالطين لأسرة «ماما سناء» بالعزل المنزلي، بعد إعلان إصابة أحد أبناء الأسرة بالفيروس.

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كان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قرر إحاله مدير مستشفى مبرة كفر الدوار، وطبيبين بالمستشفى، للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بشأن وفاة اليوتيوبر الشهيرة سناء عبدالحميد النجار، 65 سنة، المعروفة باسم «ماما سناء».