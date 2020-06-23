شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يرشح وكيلي المجلس لعضوية «العليا للإصلاح التشريعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطب رجائي عطية، نقيب المحامين، المستشار عمر مروان، وزير العدل، بخصوص ممثلي النقابة، لعضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، موضحا أنه رشح مجدي سخي، وعمر هريدي، وكيلا مجلس النقابة.

وجاء بنص الخطاب: «بالإشارة إلى خطابكم بخصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2017، رجاء الإحاطة بأنني أرشح لعضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ممثلا لنقابة المحامين، مجدي ناجي أحمد سخي، وعمر جلال حسن محمد هريدي، وكيلا نقابة المحامين».