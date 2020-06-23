شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: عودة 1005 من المصريين العالقين بالكويت عبر 7 رحلات استثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، أن المطارات المصرية ستستقبل على مدار الـ24 ساعة المقبلة 1005 من العالقين المصريين بدولة الكويت إلى مطارات «القاهرة، وسوهاج، وبرج العرب» وذلك عبر 7 رحلات استثنائية.

وأوضحت المصادر، أن الجداول تضمنت 5 رحلات على متنها 730 راكب مصري إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 130 راكب إلى القاهرة، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبًا إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، مشيرة إلى أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة فلاي ايجيبت، بواقع 3 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لشركة فلاي إيجيبت.

كانت المصادر أعلنت، أمس الأول الأحد، وصول 1360 من العالقين المصريين في الكويت إلى مطارات «القاهرة، وأسيوط، وسوهاج» وذلك عبر 8 رحلات جوية استثنائية، مؤكدة توقيع الكشف الطبي الإجباري بالحجر الصحي على جميع العائدين والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بتنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.