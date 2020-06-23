شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان سوق المطرية الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الثلاثاء، أعمال التطوير الجارية وبعض المشروعات في منطقة المطرية، بحضور المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وقيادات الوزارة والمحافظة.

في بداية الجولة تفقد الوزير والمحافظ سوق المطرية الجديد بمنطقة المسلة والذي يجري الانتهاء من تجهيزه حالياً لنقل باعة الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك من سوق الخميس القديم إليه خلال الأيام القليلة المقبلة، وتابعا أعمال التشطيبات النهائية بالسوق الجديد تمهيدًا لنقل الباعة، حيث يتضمن السوق نحو ٧٦٩ باكية وسيتم نقل الباعة الذين تم حصرهم في المرحلة الاولي للسوق الجديد وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منطقة المطرية والقضاء على الأسواق العشوائية بها وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين والإشغالات .

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة إلى عرض من نائب المحافظ، حيث يجري العمل حالياً على قدم وساق لسرعة الانتهاء من بعض الأعمال المرتبطة بالتشطيبات الجارية للسوق لنقل الباعة والذين تم حصرهم عن طريق لجنة تم تشكيلها خلال شهر مايو الماضى وضمت مسئولي المحافظة ومديرية أمن القاهرة وبعض الجهات الأخرى، حيث بلغ عدد الباعة بسوق الخميس حوالي 572 بائع، وسيتم مراعاة القيمة الإيجارية للباكيات لتكون بأسعار مناسبة وحسب مساحة الموقع، خاصة أن الحكومة تسعي لإنشاء سوق نموذجي وحضاري جديد.

كما تم الإشارة إلى أنه تم إزالة كافة الإشغالات بجوار مستشفي المطرية لاستكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة ورصف الشوارع المحيطة بها مع رفع تراكمات القمامة والمخلفات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه قام بالتنسيق مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لتخصيص الباكيات بالمقر الجديد لسوق المطرية والذي يقام في أحد المباني التابعة لهيئة الأوقاف، وقامت المحافظة باسناد أعمال التشطيبات بالسوق الجديد لإدارة الاشغال العسكرية حيث تم الانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

وقال شعراوي إنه تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف على بعض الاشتراطات الخاصة بعملية عقود الايجار للباعة الذين سيتم نقلهم، ومن بينها أن يقوم الباعة بدفع قيمة الصيانة المطلوبة ويتم توريدها من المستأجرين لصالح المحافظة للقيام بأعمال الصيانة، وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق أيضاً على تخفيض قيمة التأمين للمستأجرين من ٣ شهور إلى شهر واحد، مضيفاً أن العقود تتضمن أن يتم رفع عدادات المياه والكهرباء وفسخ التعاقد حال تأخر المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية عن ٣ أشهر بعد إنذاره خلال شهر من تأخيره في دفع القيمة الإيجارية، وأن يتم إبرام العقد لمدة ثلاث سنوات ويجدد مع المنتظمين في السداد.

وأوضح الوزير أنه اتفق مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على أن يتم تركيب عدادات مياه مسبوقة الدفع لكل مستأجر على نفقته ويتم تركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع لكل ممر، لافتاً إلى ان المكان الجديد من المقرر ان يتم نقل كل الباعة الجائلين في المنطقة اليه خلال المرحلة المقبلة بعد نقل الباعة الموجودين في سوق المطرية القديم.

وأشار اللواء خالد عبدالعال أنه سيتم تخصيص أماكن للخدمات بالسوق الجديد لخدمة الباعة الذين سيتم نقلهم، مع توفير مكتب لمتابعة العمل بالسوق ومنع أي مخالفات تحت إشراف المحافظة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وخلال الزيارة، استمع الوزير شعراوى ومحافظ القاهرة لشكوي سيدة متضررة من إزالة الكشك الخاص بها في أعمال التطوير التي تتم بمنطقة المطرية، مؤكدة أن الكشك كان مصدر دخلها الوحيد لأسرتها، ووجه شعراوى بفحص الشكوى ودراستها بالتنسيق مع محافظة القاهرة والحى لبحث إمكانية تسليمها كشك في موقع أخر أو نقلها إلى موقع السوق الجديد الجارى نقل الباعة له.

وعقب ذلك تجول وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بالمنطقة المحيطة بالسوق الجديد حيث تلاحظ وجود أعداد كبيرة من سيارات النقل والإشغالات، ووجه اللواء محمود شعراوى على الفور بمراجعة عقود تأجير بعض ساحات انتظار السيارات التابعة لحى المطرية المجاورة للسوق ورفع كافة الإشغالات الموجودة في تلك المنطقة ورفع السيارات المتهالكة من الطريق الخارجي للسوق والمؤدى إلى منطقة مجمع شركات البترول خاصة في إطار أعمال التطوير الجارية وتنفيذ بعض المشروعات القومية ومن ضمنها مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بمنطقة مسطرد .

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كما وجه وزير التنمية المحلية باستمرار التنسيق والتعاون بين محافظتى القاهرة والقليوبية للانتهاء من كافة أعمال التطوير الجارية للمحاور المؤدية للمجمع الجديد للانتهاء منها في التوقيتات المحددة، وسرعة إزالة كافة الإشغالات والتعديات الموجودة في الشوارع المؤدية لتلك المنطقة بالتنسيق مع مديريات الأمن.

ومن جانبه، وجه اللواء خالد عبدالعال رئيس حى المطرية بالمتابعة المستمرة لإزالة كافة الإشغالات الموجودة في المنطقة والبدء في حملات مكبرة لشرطة المرافق والمرور لرفع كافة الإشغالات خاصة السيارات المتهالكة والقديمة في تلك المنطقة وتحقيق السيولة المرورية.

وأوضح عبدالعال أن أعمال التطوير الجارية في المطرية من طرق ومحاور مرورية ستنقل المنطقة بالكامل نقلة كبيرة خاصة مع الانتهاء من ربط الطرق الموجودة بالمطرية مع طريق شبرا بنها الحر .

وعقب ذلك تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية في شارع مسطرد القديم المؤدى إلى مجمع شركات البترول، حيث يجرى بالمنطقة أعمال توسعة للشارع وتطوير للطرق والمحاور المرورية المؤدية لمحور شبرا بنها الحر، ووجه وزير التنمية المحلية برفع جميع التراكمات ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمجمع خاصة من أعمال النظافة والتجميل والإنارة والتشجير.

وطالب وزير التنمية المحلية رئيس الحى بضرورة الاستمرار في تحسين مستوى كل الخدمات التي تقدم للمواطنين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة من الشوارع أولًا بأول.

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة يتفقدان سوق المطرية الجديد والمحاور المؤدية لمشروع مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بمسطرد

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة يتفقدان سوق المطرية الجديد والمحاور المؤدية لمشروع مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بمسطرد

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة يتفقدان سوق المطرية الجديد والمحاور المؤدية لمشروع مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بمسطرد

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة يتفقدان سوق المطرية الجديد والمحاور المؤدية لمشروع مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بمسطرد

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة يتفقدان سوق المطرية الجديد والمحاور المؤدية لمشروع مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بمسطرد