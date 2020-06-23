شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تعديل موعد غلق جميع المحال التجارية ليصبح من الساعة 9 مساء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار رئيس الوزراء: تعديل موعد غلق جميع المحال التجارية ليصبح من الساعة 9 مساء والمقاهي والمطاعم من الساعة ال 10 مساء اعتبارا من السبت المقبل الوضع في مصر

اصابات Advertisements 56,809

تعافي 15,133

وفيات 2,278

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