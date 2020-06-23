شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. إصابة ابن "ماما سناء" بكورونا ..وأسرته ترفض عزله بالمستشفى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على التقارير الطبية الخاصة بإصابة شادى شاكر الابن الأصغر لليوتيوبر الشهيرة "ماما سناء بفيروس كورونا .

وأكدت مصادر طبية، أن مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، أبلغت شادى شاكر الذى يبلغ من العمر 22 عاما بنتيجة فحوصاته الطبية وايجابية تحليله لفيروس كورونا.

وأضافت المصادر، أنه تم نقل الابن الأصغر لليوتيوبر الراحلة إلى مستشفى العزل الصحى بمدينة كفر الدوار، وتم توفير غرفه خاصه به للإقامة بها خلال مدة علاجه إلا أن أسرته رفضت ذلك .

وأوضحت المصادر، أن ابن "ماما سناء"، تقدم إلى إدارة المستشفى بطلب لعلاجه وفقا لبرنامج العزل المنزلى، بعد توقيع إقرار منه بذلك، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة فى هذا الشأن.

فى المقابل أكد محمد شاكر الابن الأكبر لليوتيوبر ماما سناء فى فيديو جديد عبر صفحة والدته على "فيس بوك"، أن شقيقه شادى، لم يصب بفيروس كورونا كما أشيع.

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وقال شادى شقيقه الأصغر خلال الفيديو أن وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أبلغه بإيجابية تحليله لفيروس كورونا وتم توفير سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى، مضيفا أنه خرج من مستشفى كفر الدوار وأجرى أشعة مقطعية على الصدر فى مركز خاص أثبتت سلامته التامة وعدم حمله لفيروس كورونا .

وأوضح شادى شاكر، أن والدته توفيت إثر اصابتها بضيق تنفس فى الصدر وليس بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن أسرة اليوتيوبر الراحلة "ماما سناء" اتهمت أطباء مستشفى مبرة كفر الدوار بالإهمال والتقصير فى رعاية والدتهم خلال وجودها بالمستشفى مما أدى إلى وفاتها .

وقرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إحالة مدير مستشفى مبرة كفر الدوار التابعة لهيئة التأمين الصحى واثنين من الأطباء إلى النيابة العامة للتحقيق فى مدى إهمالهم وتقصيرهم فى علاج اليوتيوبر الشهيرة .







