شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلى.. إعادة فتح المطاعم والمقاهى اعتبارا من السبت المقبل.. بطاقة 25%.. مع منع الشيشة

غلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة

غلق المطاعم والمقاهى فى العاشرة مساءً

استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ

استمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل

عودة الصلوات الخمس بالمساجد اعتبارًا من السبت.. مع تعليق الصلوات الرئيسية

إعادة فتح المسارح والسينمات اعتبارًا من السبت المقبل.. بطاقة 25%

إلغاء حظر التجوال مع فرض الإجراءات الاحترازية وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران، وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.