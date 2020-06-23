شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يؤكّد دعمه لحُقوق مصر والسودان فى مياه نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجيّة العراقى فؤاد حسين أن العراق يدعم حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل، ويُؤيّد جُهُودهما في التوصّل إلى اتفاق نهائيّ لقسمة عادلة تضمن حُقُوقهما.
جاء ذلك في كلمة وزير خارجية العراق أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية الذي عقد اليوم /الثلاثاء/ على مستوى وزراء الخارجية، عبر تقنية "التّحَاضُر عن بعد"؛ لمناقشة التطوُّرات في ليبيا، وأزمة سدّ النهضة.
ودعا الوزير العراقي الجانب الأثيوبيّ إلى التفاهم مع الدول العربيّة المعنيّة لضمان حُقُوقها في مياه نهر النيل، لافتا إلى أهمية حلّ الخلافات بالطرق السلميّة، وتوحيد الكلمة، لمنع التدخّلات الخارجيّة في الشأن العربيّ، مؤكدا دعم بلاده لجميع المُبادرات الإقليميّة والدوليّة التي تُساعِد في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة.
وشدد على موقف العراق الرافض للتدخّلات الخارجيّة في الشُؤُون الداخليّة لليبيا، داعيا إلى الحفاظ على وحدتها حُكُومة وشعباً.
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