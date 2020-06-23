شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: القاهرة والجيزة والقليوبية محافظات التحدى الأكبر بالإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على الحفاظ على أرواح المصريين، معلنا أنه تم فتح ما يقرب من 360 مستشفى وعشرات المستشفيات الجامعية والمستشفيات الميدانية .

وأكد أن هناك رصيد احتياطى قائم من مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، موضحا أن خلال المتابعة للأرقام فإن التحدى الكبير هو القاهرة والجيزة والقليوبية هم أعلى إصابة بالفيروس

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.