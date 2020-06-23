شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نتابع على مدار الساعة أى شكاوى تتعلق بالمواطنين وسط التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة تتابع على مدار الساعة أى شكاوى، موضحا أن كل دولة تجتهد فى ظل إمكانيتها، ومن البداية تدرك أن الحكومة لديها تحديات كثيرة

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.