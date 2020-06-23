شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة :إعادة فتح المسارح والسينمات اعتبارا من السبت القادم بطاقة 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، استمرار تعليق دور المناسبات لحين تقييم الأوضاع حتى الفترة القادمة. Advertisements وأكد رئيس الوزراء، على أنه اعتبارا من يوم السبت سيتم السماح بفتح المسارح والسينمات بطاقة 25% وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.

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