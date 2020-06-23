شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: التوصل لهوية الطلاب فى صورة الغش الجماعى خلال امتحان اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه بمتابعة سير العمل بلجان سير الامتحانات عن طريق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم وغرف العمليات بالمديريات والإدارات التعليمية ورصد بعض التجاوزات فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة، تم على الفور اتخاذ الإجراءات التى من شأنها ضبط أعمال الامتحانات داخل لجان السير ومنها استبعاد كلاً من (م. ش. س. م) رئيس لجنة المحمدية الإعدادية بنين بإدارة وسط التعليمية و"أ. أ.ع.أ" رئيس لجنة كفر الشيخ التجارية بنات و"ع.ح.ح.ع" المراقب الأول بلجنة كفر الشيخ التجارية بنات.

جدير بالذكر أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم التوصل لهوية الطلاب وبوكليت المادة للصورة التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى يوم الأحد الماضى، أول أيام الامتحانات وهم يقومون بحل الامتحان بصورة جماعية وتم إجراء تحقيق عاجل للواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بداية من استبعاد رئيس اللجنة وسيتم استكمال باقى الإجراءات بالنسبة للطلاب والملاحظين باللجنة حرصًا من الوزارة على تطبيق القانون وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بتقنين الإجراءات القانونية حيال ضبط القائمين على إدارة صفحات الغش الإلكترونى وكذا المجموعات التى تستخدم فى الغش الإلكترونى عبر التطبيقات المختلفة.

جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 2020/6/24 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) بأداء الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولي) بإجمالى عدد 227 طالب/طالبة.