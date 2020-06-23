شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: 60% من وفيات كورونا و50% من الإصابات بالقاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تتعامل مع أى قصور بصورة فورية، وكانت تحرص على تقييم الأوضاع على الأرض يوميا، موجها الشكر للأطقم الطبية على جهودها ومؤكدا فى الوقت ذاته أن هناك تقصير من بعض الأطقم الطبية فى بعض المحافظات من تغييات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات ضد المتقاعسين.

وأكد رئيس الوزراء، أن 60% من وفيات المصابين بكورونا، و60% من الإصابات فى محافظات القاهرة الكبرى.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.