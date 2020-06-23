شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير ألمانى: سد النهضة تهديد لأمن أفريقيا.. وإثيوبيا تواصل التعنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر تقرير نشره موقع دوتش فيله الألمانى من مخاطر سد النهضة الإثيوبي، مؤكداً أن استمرار إثيوبيا في نهجها المتعنت يشكل تهديدا لأمن القارة السمراء، وأشار الموقع في تقريره إلى أن مصر تريد تدخل مجلس الأمن الدولى فى هذا النزع مع أديس أبابا، حيث تخشى من خفض حصتها من المياه وهو ما يؤكده الخبراء.



وأشار التقرير إلى أن المحادثات حول استخدام مياه النيل الثمنية كانت فى طريق مسدود لسنوات، ونقل عن ديفيد وولدى جيورجيس من المعهد الدولى للأمن فى أديس أبابا قوله إن هذا الطريق المسدود يمثل خطرا أمنيا.

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وتحدث التقرير عن ضرورة عدم ترك الوضع الحالى بين مصر وإثيوبيا فقط، لأن ذلك سيكون له تأثير على المنطقة والوضع الأمنى فى أفريقيا، ويخشى جيورجيس من احتمال اندلاع الحرب فى المنطقة لو استمرت المواجهة.



ورأى أن الطريق الوحيد للبلدين هو عقد اجتماع أزمة لكل دول النيل وفى نفس الوقت إجراء حوار مع رؤساء الدول الأفريقية.



ولفت تقرير دوتش فيله إلى أن أحد نقاط الخلاف الرئيسية تظل متعلقة بكيفية إدارة فترات الجفاف فى المستقبل. ونقل عن كبير المفاوضين الإثيوبيين فى اللجنة الثلاثية جيديون أسفاو قوله،إن إدارة الجفاف مسئولية مشتركة. وكرر أسفاو الموقف المتعنت للجانب الإثيوبى بالقول إن بناء وملء السد يمكن أن يبدأ بينما لا تزال المفاوضات مستمرة.