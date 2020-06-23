شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات هامة من وزراء السعودية عن شروط أداء حج 2020 بموجز الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول موجز المتخصص لـ"الخليج 365"، التى قدمته الزميلة نسرين فؤاد، المؤتمر الصحفى الذى عقدته المملكة العربية السعودية، لإعلان تفاصيل موسم الحج هذا العام.

أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودى، أنه ضمن الإجراءات الصحية التى ستتخذ لضمان سلامة حجيج هذا العام، إقامة مستشفى ميدانى، ومركز صحى فى عرفة، بالإضافة لوجود طواقم طبية مجهزة بكافة الإمكانيات لإسعاف اى حالات من الحجيج .

وأضاف وزير الصحة السعودى خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم من الرياض، أنه سوف يتم فحص جميع المشاركين فى أداء فريضة الحج هذا العام، وتوفير كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرا إلى أنه سوف يتم الحرص على تحقيق التباعد الاجتماعى، وكذلك خضوع جميع المشاركين للعزل المنزلى عقب انتهاء المناسك.

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وأكد وزير الحج السعودى، أنه جار التنسيق بين وزارة الخارجية السعودية والبعثات الدبلوماسية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية لإيجاد آلية لتحديد أعداد من سيؤدون الفريضة من المقيمين بالمملكة، وسيتم الإعلان لاحقا عن آلية التقدم لراغبى أداء الفريضة.

وأوضح أنه لن يتم قبول الحجاج فوق سن 65 عامًا، أو ممن يعانون أمراضًا مزمنة، مشيرًا فى مؤتمر صحفى تنظمه المملكة العربية السعودية عبر الفيديو كونفرنس، إلى أن المملكة وضعت إجراءات مشددة لتلافى إصابة الحجيج.

فيما أشار وزير الحج السعودى الدكتور محمد بن صالح بنتن،إلى أنه لن تكون هناك أى استثناءات فى قبول حجاج من خارج المملكة العربية السعودية، حرصا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وقال بنتن خلال مؤتمر صحفى منذ قليل لإعلان تفاصيل موسم الحج الاستثنائى الذى تستعد له المملكة فى ظل انتشار وباء كورونا: إننا ندرك مخاطر الفيروس وكما حددت وزارة الصحة فإن هناك مخاطر عالية لانتقال الحجاج من الخارج عبر الرحلات الدولية، ولذا ألغينا قبول الحجيج من الخارج وضعنا خطة صحية دقيقة لمتابعة صحة حجيج هذا العام.