شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: غلق المحال والمولات من التاسعة مساء والمقاهى والمطاعم العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن غلق المحال التجارية والمولات سيتم بداية من التاسعة مساء بدلا من السادسة مساء والمطاعم والمقاهى من العاشرة مساء.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.