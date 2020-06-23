شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضي الصناعية في 12 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تغطية كاملة لمؤتمر وزيرى الصحة والحج في السعودية، وقرار الحكومة بفتح باب تخصيص الأراضي الصناعية، فضلا عن تقارير بشأن تطورات فيروس كورونا حول العالم، وتغطيات فنية ورياضية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر:

حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى.. فيديو

أجرى ”الخليج 365”، لايف من أمام مستشفي الإسماعيلية المخصص للعزل الصحى، كشف خلاله حقيقة الشائعات التى انتشرت خلال الساعات الماضية، بوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، وهو ما نفاه الفريق الطبى المعالج بالمستشفي.

مطار القاهرة يستقبل 611 من العالقين بعدة دول على متن 3 رحلات استثنائية

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 3 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 611 من المصريين العالقين، بالولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية، والامارات ، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

التعليم: التوصل لهوية الطلاب فى صورة الغش الجماعى خلال امتحان اللغة العربية

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه بمتابعة سير العمل بلجان سير الامتحانات عن طريق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم وغرف العمليات بالمديريات والإدارات التعليمية ورصد بعض التجاوزات فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة، تم على الفور اتخاذ الإجراءات التى من شأنها ضبط أعمال الامتحانات داخل لجان السير ومنها استبعاد كلاً من (م. ش. س. م) رئيس لجنة المحمدية الإعدادية بنين بإدارة وسط التعليمية و"أ. أ.ع.أ" رئيس لجنة كفر الشيخ التجارية بنات و"ع.ح.ح.ع" المراقب الأول بلجنة كفر الشيخ التجارية بنات.

وزير الصحة السعودى: مركز صحى فى عرفة ومستشفى ميدانى أثناء فترة الحج

أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودى، أنه ضمن الإجراءات الصحية التى ستتخذ لضمان سلامة حجيج هذا العام، إقامة مستشفى ميدانى، ومركز صحى فى عرفة، بالإضافة لوجود طواقم طبية مجهزة بكافة الإمكانيات لإسعاف اى حالات من الحجيج .

وأضاف وزير الصحة السعودى خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم من الرياض، أنه سوف يتم فحص جميع المشاركين فى أداء فريضة الحج هذا العام، وتوفير كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرا إلى أنه سوف يتم الحرص على تحقيق التباعد الاجتماعى، وكذلك خضوع جميع المشاركين للعزل المنزلى عقب انتهاء المناسك.

غدا انخفاض طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء ، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة.

صور.. حكاية متحف كفر الشيخ الجديد.. الدولة تنجزه بعد 20 عاما من الانتظار ويفتتح خلال أيام.. يضم 770 قطعة أثرية من تل الفراعين و 5 متاحف أخرى.. تكلف49 مليون جنيه.. وتمثال رمسيس الثانى مع زوجته يعيد الروح

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ، مهام منصبه وضع هموم وآمال المصريين منذ 6 سنوات نصب عينيه، ومنهم 3 ملايين و500 ألف نسمة بمحافظة كفر الشيخ نالوا نصيب الأسد في مشروعات متميزة ، كانت البداية مزرعة غليون السمكية أكبر مزرعة في الشرق الأوسط ، ومن يومها لم نسمع عن هجرة غير شرعية والتي كانت الأسر المصرية تفقد فلذات أكبادها بسببها ، وبعدها محطة كهرباء البرلس العملاقة والتى تنتج ضعف إنتاج السد العالي ، كما بدأ انشاء مصنعين لاستخلاص 41 عنصراً مشعاً من الرمال السوداء، وغيرها من مشروعات قومية متعددة في كافة المجالات سواء في الاسكان أوالصرف الصحي ، أوالطرق .

ذاكر في البيت.. ”الخليج 365” يقدم أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة 2020 فى مادة اللغة الإنجليزية الجزء الثالث.. وأهم الأسئلة المتوقعة فى امتحان نهاية العام.. ونماذج إجابات مبسطة لأفضل الأساتذة

بدأ طلاب الثانوية العامة أداء الامتحانات منذ أيام قليلة، وكانت البداية بامتحان مادة اللغة العربية يوم 21 يونيو الجاري، وستستمر حتى يوم 21 من شهر يوليو القادم، لذا حرصًا من جريدة ”الخليج 365” على دورها الاجتماعي تجاه الطلاب، وكما عودناهم كل عام، نقدم لهم أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في كافة المواد على مدار الفترة القادمة وحتى نهاية الامتحانات، لمساعدة الطلاب على المذاكرة جيدًا قبل موعد الامتحان المحدد، من خلال نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد، واليوم نقدم الجزء الثالث من مراجعة ليلة الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة. متمنين لجميع الطلاب دوام التوفيق والتفوق.

الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضى الصناعية وتتيح 654 قطعة أرض فى 12محافظة

بعد إغلاق دام لأكثر من 3 أشهر، عاودت الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فتح باب تخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين، بدءا من الثلاثاء 23 يونيو، باتاحة 654 قطعة أرض جديدة للمستثمرين موزعة بعدد 12 محافظة، على أن يتم استقبال طلبات سحب كراسات شروط تخصيص الأراضى حتى 2 يوليو 2020 وتقديم الطلبات حتى 3 أغسطس 2020، بحسب موقع الخريطة الإليكترونية للأراضى الصناعية.

شوبير: فايلر عنده مشكاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن رينية فايلر المدير الفني للنادي الأهلي سيعود في نهاية شهر يونيو الجاري، من أجل استكمال التزاماته مع الفريق الأحمر، وفقاً لعقده الذي يمتد حتى نهاية الموسم الجاري بين الطرفين.

وزير الصحة السعودى: قصر الحج على المقيمين بالداخل واجب شرعى فى ظل كورونا

أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودى، أن قصر الحج لهذا العام على المقيمين بالداخل يأتى فى إطار الواجب الشرعى والانسانى فى ظل تفشى فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذا الفيروس لا زال يسجل أرقاما مرتفعة حيث وصلت أعداد المصابين به حتى الآن لأكثر من 8 ملايين شخص فى 188 دولة حول العالم ، وأن كل الجهود الخاصة بالتوصل إلى لقاح مازالت بدون نتيجة حتى الآن تحتاج إلى عدة شهور.

وزير الصحة السعودى:خضوع المشاركين بموسم الحج للعزل المنزلى عقب المناسك

أكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودى أن المملكة لديها خبرات متراكمة لحماية الحجاج من الأوبئة والأمراض، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة لاستقبال الحجاج هذا العام.

وأضاف وزير الصحة السعودى خلال مؤتمر صحفى، أنه سوف يتم فحص جميع المشاركين فى أداء فريضة الحج هذا العام، وتوفير كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرا إلى أنه سوف يتم الحرص على تحقيق التباعد الاجتماعى وكذلك خضوع جميع المشاركين للعزل المنزلى عقب انتهاء المناسك.

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طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية

بدأ صباح اليوم الثلاثاء 23 يونيو الجارى، طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين"STEM" أداء الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "اللغة الإنجليزية"بإجمالى "907" طالب وطالبة.

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة تطورات ملف الإصلاح الهيكلي للجهاز الإدارى للدولة. وحضر الاجتماع المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء.

دراسة صينية: المصابون بكورونا دون أعراض يظهرون استجابة مناعية أضعف

تتواصل أبحاث العلماء، الذين يسابقون الزمن من أجل معرفة أسرار جديدة عن فيروس كورونا، حتى يتسثنى لهم انتاج لقاح أو مصل، يواجه هذا الفيروس الذى حصد مئات الآلاف من الأرواح حول العالم، حيث أعلن باحثون صينيون أن الأشخاص المصابين بمرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" بدون أعراض، لديهم استجابة مناعية أضعف مقارنة بالأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض.

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل جهات وهيئات ومؤسسات تابعة للوزارات.. البداية بمصلحتى سك العملة والخزانة العامة في هيئة واحدة.. الضرائب على المبيعات والدخل ..ودمج صندوقي التمويل العقاري والإسكان الاجتماعى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة تطورات ملف الإصلاح الهيكلي للجهاز الإداري للدولة. وحضر الاجتماع المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء.

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

ظهر محمد أحمد شاكر، ابن اليوتيوبر الشهيرة "ماما سناء"، فى فيديو جديد عبر صفحة والدته على "فيس بوك"، أكد خلاله أن شقيقه شادى أحمد شاكر، لم يصب بفيروس كورونا كما أشيع، كماأوضح حقيقة تصوير الفيديوهات التى ظهرت فيها والدته قبل وفاتها، والتى قيل عنها أنها سجلت أثناء فترة الحجر الصحى والعزل فى المنزل، والتى تعرض لهجوم شديد بسببها، ليرد على من يوجه له اتهامات التقصير فى حق والدته.

طقس حار اليوم وشبورة بالقاهرة والوجه البحرى.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد معتدل ، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

إصابة ابن اليوتيوبر "ماما سناء" بفيروس كورونا.. وخضوعه للعزل المنزلى

أكدت مصادر طبية بالبحيرة إصابة شادى أحمد شاكر الابن الأصغر لليوتيوبر الشهيرة " ماما سناء" بفيروس كورونا .

وأضافت المصادر أنه تم نقل شادى شاكر الذى يبلغ من العمر 22عاما إلى مستشفى كفر الدوار العام الذى تم تخصيصه لعلاج المصابين بفيروس كورونا

صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد التعافى من كورونا

أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي اسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، أن 14 حالة مصابين بكورونا خرجوا صباح اليوم الثلاثاء، بعد التعافي تماما، وتلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي داخل مستشفى العزل الصحي بإسنا، وفي المسحة الأخيرة جاءت نتائجهم سلبية.

بدء امتحان "الميكانيكا" للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية

انطلقت الآن امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى امتحان مادة الديناميكا "نظام حديث" والميكانيكا "نظام قديم" والتى تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر، وسط إجراءات وقائية مشددة حفاظا على الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد .

إنفوجراف.. ملخص رفض الزمالك لاستئناف عودة الدورى الممتاز

رفضت إدارة نادى الزمالك، لعب الدورى الممتاز هذا الموسم بعد توقف النشاط الكروى منذ شهر مارس الماضى، لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث أعلنت إدارة قلعة ميت عقبة عن الخطوات المختلفة التي حدثت داخل النادى الأبيض ليتم رفض استئناف مسابقة الدورى هذا الموسم أو العودة لخوض المباريات.

الحكومة: رفع الاكتفاء الذاتى من الأسماك إلى 96% العام الجديد

تولى خطة التنمية للعام المالى الجديد 2020/2021 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إهتماما بتأمين الأمن الغذائى وترشيد الاستيراد، لاسيما فيما يتعلق بالانتاج السمكى، وفى مقدمتها رفع نسبه الاكتفاء الذاتى من الاسماك إلى 96% خلال العام المالي الجديد.

صور.. وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

تفقد الشيخ صالح عباس ،وكيل الازهر الشريف، لجان معهد الصف بمحافظة الجيزة ،اليوم الثلاثاء ،حيث يؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمادة الديناميكا "نظام حديث" الميكانيكا "نظام قديم".

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

تناقش اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء عددا من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.