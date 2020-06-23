شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن إعادة فتح المطاعم والمقاهى اعتبارا من السبت القادم بطاقة 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على فتح كافة المنشآت ، معلنا أنه اعتبارا من السبت القادم 27 يونيو إعادة فتح المطاعم والمقاهى مع السماح بتواجد 25% من طاقتها والنوادى الرياضية الخاصة ومراكز الشباب، مشددا على أن عدم ارتداء الكمامة يعرض المواطنين والمنشآت للعقوبة.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.