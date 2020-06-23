الحكومة: الدولة تتجه للفتح التدريجى لكافة الأنشطة مع الإجراءات الاحترازية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، تمسك الحكومة بالإجراءات الاحترازية مع عودة عجلة الإنتاج، مؤكدا أن الدولة تتجه للفتح التدريجى لكافة الأنشطة. Advertisements وأعلن أنه لابد من استمرار المواطنين فى التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات حتى مع عودة الحياة تدريجيا وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.

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