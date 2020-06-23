شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات: لطلاب الفرق النهائية الاعتذار عن الامتحانات وغيابهم ليس رسوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المجلس اليوم الثلاثاء الموافق 23/6/2020 جلسته رقم(701) برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس والسادة رؤساء الجامعات.

وفى بداية الجلسة أطمأن الوزير من رؤساء الجامعات علي انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التى سبق أن أقرها المجلس الأعلى للجامعات وكذا على آخر استعدادات الجامعات لإجراء امتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019/2020 على أن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد اعتبار من 1/7/2020 ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حده.

كما أكد وزير التعليم العالى بحسب بيان صادر اليوم، على ضرورة تطبيق الجامعات لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و العاملين بالجامعات.

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وقال البيان حتى لا يضار أى من الطلاب لتأخر موعد تخرجهم تم التواصل مع الجهات المعنية لتأجيل ميعاد الالتحاق بالتجنيد لهذا العام لحين الإنتهاء من الإمتحانات وظهور النتائج وستتولى إداره التجنيد مشكورة من جانبها اتخاذ القرارات اللازمة لذلك.

وأكد البيان أنه يجوز للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل نظراً للظروف الراهنة التقدم بطلب لمجالس الكليات قبل بدء موعد إنعقاد الامتحانات ووفقاً للمواعيد التى تقررها مجالس الكليات سواء بتقديم الطلب ورقيا او بأية وسيلة الكترونية اخرى يتم من خلالها التاكد من شخصية مقدمه، على ان يكون الاعتذار فى هذه الحالة عن أداء كافة الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني ، اما بالنسبة للاعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها فى اى وقت وفى كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوباً.

كما أشار الوزير إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1196) لسنة 2020 والذي أصبح بموجب احكامه؛ أن رؤساء الجامعات تنظيم العمل داخل كل جامعة على حده وتحديد الأعداد المتطلب تواجدها من الموظفين الإداريين أثناء إجراء أعمال الامتحانات والأعمال التحضيرية لها وفقًا للقواعد التي يراها محققة للصالح العام وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا.