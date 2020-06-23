شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: فريق لمراقبة جودة أداء لجان الثانوية و 25% حافز اللجان المتفوقة فى التقييم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أنه لأول مرة سيتم تشكيل فريق مراقبة جودة بلجان امتحانات الثانوية العامة من موظفى التطوير التكنولوجى فى الإدارات والمديريات مهمتهم ضبط جودة لجان السير .

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة خلال اجتماع موسع مع رؤساء لجان السير وبعض قيادات المديريات والإدارات، أن مراقبة الجودة ستكون أون لاين حيث يبدأ عمل فريق الجودة من 7 ونصف صباحا حتى التاسعة والنصف تكون مهمتهم أولا مراقبة تنظيم دخول الطلبة وتعقيم اللجان وتسليم الطلبة أدوات التعقيم والوقاية من فيروس كورونا، قائلا : سيقوموا بعمل مسح شامل لجميع الأعمال التى تتم قبل انطلاق الامتحان فى العاشرة صباحا.

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وساق رئيس امتحانات الثانوية العامة، بشرة للمراقبين والملاحظين، قائلاً: اللجنة التى تنجح فى تقييم ضبط اللجان حتى انتهاء الامتحانات سيتم صرف حافز زيادة 25% لكل العاملين بها، مشدد على أنه سيكون هناك تقييم مستمر لرؤساء لجان السير.

ووجه رئيس امتحانات الثانوية العامة رؤساء الجان ومديرى المديريات التعليمية بالتعاون لتوفير عمال لتنظيف المقاعد التى يجلس عليها الطلاب.