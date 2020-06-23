شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الرى والصناعة يبحثا آليات لوضع برنامج تمويلى لمشروع التحول لنظم الرى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماعا بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين لبحث آليات وضع برنامج لمشروعى تأهيل وتبطين الترع المتعبة والتحول إلى نُظم الرى الحديث

وبحث الوزيران ببحث آلية مشاركة مبادرة حياه كريمة والمنح المتاحة لوزارة الصناعة للمساهمة فى مشروع تبطين الترع المتعبة لما له من عائد اقتصادى ويساهم فى توفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير شرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

كما تم بحث آليات وضع برنامج تمويلى لمشروع التحول إلى نُظم الرى الحديث من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم للمزارعين للحصول على قروض ميسرة تمكنهم من تنفيذ تلك الآلية لما لها من فوائد وعائد مباشر على الفلاح بزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية المحصول بالاضافة الى توفير المياة المستخدمة.

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وصرح الدكتور عبد العاطى، أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف حل جزء من مشاكل نقص المياه وتقليل شكاوى المزارعين من خلال توصيل المياه الى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب بالإضافة لكونه من المشروعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل وتساهم في القضاء على البطالة.

وأضاف وزير الرى أنه حتى نهاية شهر يونيو الجاري سيتم الانتهاء من طرح حوالي 1500 كيلومتر ومن المستهدف حتى نهاية عام 2020 يتم طرح 3000 كيلومتر آخرين وخلال عامان نكون وصلنا إلى 7000 كيلومتر طولي من الترع المتعبة.

وأضاف عبد العاطى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار التوجيهات الرئاسية بالعمل على الإسراع للانتهاء من مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة وكذلك التوسع فى استخدام وتطبيق طرق الرى الحديث بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وعدم إهدارها الأمر الذى يسهم أيضاً في زيادة معدلات إنتاجية المحاصيل الزراعية وتحسين نوعيتها.



من جانبها قالت الدكتورة نيفين جامع، إنه سيتم العمل على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتدبير الخطط التمويلية لمشروعى تأهيل وتبطين الترع المتعبة والتحول إلى نُظم الرى الحديث فى ضوء الأولويات التى يتم تحديدها مع وزارة الموارد المائية والرى متحديد قوائم بأماكن التنفيذ المستهدفة بالمحافظات وتحديد التكلفة المبدئية بهدف مساعدة المزارعين فى استخدام نظم الري الحديث ولما لتلك المشروعات من عائد اقتصادى.

