شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرو جنوب سيناء: أربع أسواق سياحية تستأنف رحلاتها لشرم الشيخ منتصف يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرو جنوب سيناء أن ايطاليا وأوكرانيا وازباكستان وكازاخستان ستبدأ مع منتصف شهر يوليو المقبل في عودة السياح الى مدينة شرم الشيخ، لافتا إلى أن بيلاروسيا وبلجيكا وهولندا يعملون على إعداد وتنظيم رحلات لسياحهم لزيارة مصر قريبا مع اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية المحددة،أما السوق الألماني والإنجليزي فقال عبد اللطيف أنه من المتوقع عنودتهما لمصر بداية شهر أكتوبر المقبل.

ولفت عبد اللطيف ، إلى أن كل المؤشرات العالمية تعطي نوعا من التفاؤل تجاه انتهاء ازمة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى، خاصة أن أغلب الدول التى كانت تعانى معاناه شديدة من أزمة كورونا خاصة دول أوروبا فتحت حدودها مع بعضها، وبدأت أعداد الإصابات فيها تتراجع بشكل كبير وعادت دول إلى حياتها الطبيعية مثل فرنسا التي فتحت مسارحها والسينمات والمطاعم وكذلك ايطاليا وكل هذه المؤشرات تبشرنا بانتهاء أزمة كورونا لدينا قريبا، مؤكدا أن هناك دولاً كثيرة بدأت تحجز لزيارة مصر ولكن ضمن اتفاق معلن في العالم كله وهو التحرك وسط إجراءات احترازية ووقائية محددة.

وأشاد عبد اللطيف ، بحصول حوالي 350 فندقا على شهادات السلامة والصحة المهنية والعمل فى ظل كورونا من أصل 1200 فندق بمصر وهذه نسبة جيدة منها 69 فندقا بشرم الشيخ تم الموافقة لها على عودة النشاط، مضيفا أن شهر يوليو سيشهد نوع من الحركة السياحية بسيط ولكنه بداية خاصة ان مصر للطيران بدأت في الاعلان عن جداول رحلاتها، وكذلك قرار الدولة المصرية بإعفاء السياح من رسوم التأشيرات والحصول عليها من المطار حتى شهر أكتوبر القادم، وتخفيض اسعار وقود الطائرات ورسوم الهبوط والإقلاع، وحصول مصر على شهادة عالمية من منظمة السياحة العالمية بأنها دولة آمنة كل هذه عوامل تشجيعية لعودة السياحة سريعا لمصر.