شكرا لقرائتكم خبر عن "فيتو" تقرر حظر نشر أي مواد تتعلق بالصراعات الرياضية وتطالب بالاصطفاف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس تحرير جريدة وبوابة فيتو الإلكترونية بيانا رسميا ، اليوم الثلاثاء ، أكد فيه ترفعه التام عن نشر أي أخبار تتعلق بالصراعات الشخصية التي يشهدها الوسط الرياضي حاليا.

وأكد مجلس تحرير" فيتو" أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد علي الصعيدين السياسي والصحي تحتم علي الجميع ضرورة التكاتف لدعم القيادة السياسية لتخطي تلك المرحلة الحرجة التي تحتاج إلي تضافر جهود أبناء الوطن كافة ؛ للوصول بها إلي بر الأمان.

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وأوضح مجلس التحرير - في بيانه - أنه لن ينجرف تجاه البعض علي حساب الآخر، ولن ينحرف عن مسار المهنية التي اعتاد عليها منذ إطلاق "فيتو" ورقيا و إلكترونيا، مشددا على أن الفترة الأخيرة شهدت صراعات وصدامات علي مختلف الأصعدة تنذر بفتنة ممنهجة ، يسعي البعض لإثارتها ؛ للتأثير علي مسيرة العمل المستمرة في شتي المجالات ، ومن ثم تتنحي "فيتو" - تماما - عن الدخول طرفا في هذه الصراعات من خلال قرارها بحظر نشر أي أخبار تعبر عن هذه الصراعات بشكل أو بآخر كونها لا تصب – على الإطلاق - في مصلحة الوطن.

وتؤكد إدارة تحرير "فيتو" علي أن المرحلة القادمة تحتاج إلي سواعد المصريين كافة كل في مجاله لنزع فتيل الأزمات المصطنعة ونبذ أي خلافات من أي نوع بغية الوقوف بقوة خلف القيادة السياسية لعبور المرحلة الحالية.