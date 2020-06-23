"حجر المعونة" خدمة جديدة لمرضى كورونا المعزولين منزليا تقدمها كنائس وسط القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت كنائس وسط القاهرة التى يرأسها الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة وتوابعها خدمة جديدة بعنوان "حجر المعونة"، لدعم مرضى كورونا. تضم الخدمة عدد من الأطباء المتطوعين لتقديم خدمات طبية واستشارات مجانية عبر الهاتف أو خدمة الرسائل النصية عبر تطبيق "واتساب". تتضمن الخدمة عدة مهام من بينها تقديم توعية وطمأنينة وإرشادات وتحاليل وأشعة وتشخيصات وأدوية وأجهزة ومعدات لمرضى فيروس كورونا الذين يقضون فترة عزل منزلى حتى شفائهم. Advertisements وفى شبرا خصصت كنيسة أبى سيفين والشهيدة دميانة بإيبارشية شبرا الشمالية لجنة لمساعدة مرضى كورونا المستجد (covid - 19). وقال أسقف شبرا انبا انجيلوس إن اللجنة تقدم دعمًا فى كيفية التصدى لهذا الفيروس، لافتا إلى أن البيانات تكون بسرية كاملة لافتًا إلى أن الإيبارشية خصصت رقمًا للتواصل مع بعض الأطباء لتواصل معهم للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد. أما فى إيبراشية شبرا الجنوبية، فقد أعلن الأنبا مكارى أسقف شبرا الجنوبية، تخصيص خدمة بكنائس الإيبراشية لمساعدة مرضى كورونا سواء المعزولين منزليا أو يتلقون العلاج بالمستشفيات وتقدم اللجنة دعما روحيا ومعنويا ونفسيا وطبيا "استشارات طبية" ومادية أيضًا عند الاحتياج لحالات الإصابة أو الاشتباه.

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