الأوقاف: إصدار 20 كتابا من سلسلة "رؤية" لمواجهة وتفكيك الفكر المتطرف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أن مشروع سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، من أهم المشروعات الثقافية فى مجال الفكر المستنير فى القرن الحادى والعشرين ، وتأتى أهمية المشروع من كونه يهدف إلى مواجهة وتفكيك الفكر المتطرف ، وتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة التى تستغلها الجماعات الإرهابية والمتطرفة ولا سيما الجماعات المتاجرة بالدين منها ، لتمرير مشروعها التدميرى ضد الإنسانية.
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، أن المشروع يهدف إلى تعزيز التسامح الدينى وتنمية الانتماء الوطنى وترسيخ أسس المواطنة المتكافئة بين أبناء الوطن الواحد دون تمييز ، وتعزيز المشترك الإنسانى بين البشر ، وإحلال ثقافة الحوار والسلام محل ثقافة الاحتراب والاقتتال .
وبالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للكتاب، وبتعاون كبير بين الجانبين تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بإصدار 20 عددًا من سلسلة (رؤية) هى :
مفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف .
- فقه بناء الدول.
- بناء الشخصية الوطنية.
- مفاهيم يجب أن تصحح فى فقه السيرة والسنة.
- فقه الدولة وفقه الجماعة .
- الحوار الثقافى بين الشرق والغرب .
- حماية دور العبادة .
- الكليات الست .
- ضلالات الإرهابيين وتفنيدها .
- خطورة التكفير والفتوى بدون علم .
- هويتنا الواقية فى زمن العولمة .
- فقه النوازل “كورونا المستجد أنموذجًا” .
- بناء الوعى .
- مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة .
- الأدب مع سيدنا رسول الله “صلى الله عليه وسلم” .
- فى رحاب فن المقال .
- قواعد الفقه الكلية .
- الكمال والجمال فى القرآن الكريم.
- نعمة الماء .. نحو استخدام رشيد للمياه .
- الإسلام يتحدث عن نفسه .
وأوضحت الوزارة أن السلسلة حققت منذ إطلاقها من نحو ثمانية أشهر تقريبًا مبيعات زادت على نصف مليون نسخة، وجار الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع ، وتتمثل فى عدة محاور :
الأول : استكمال مسيرة هذه السلسلة الرائعة .
الثانى : التوسع فى نشرها ورقيًّا وإلكترونيًّا وتوزيعها على المدارس والجامعات ومراكز الشباب ، وتحميلها إلكترونيًّا على مواقع الجهات المعنية بالثقافة وبناء الشخصية فى ضوء العمل المشترك واللجنة المشتركة بين وزارات : الأوقاف ، والثقافة ، والتربية والتعليم ، والتعليم العالى ، والشباب والرياضة ، ووزارة الإعلام ، والهيئة الوطنية للإعلام .
الثالث : إطلاق سلسلة رؤية باللغات الأجنبية ، وجار طباعة أول عددين منها باللغة الإنجليزية والفرنسية ، وهما :
- فقه بناء الدول .
- مفاهيم يجب أن تصحح فى فقه السيرة والسنة .
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