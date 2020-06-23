كاتب لبنانى: تحرك مصر للقضاء على الإرهاب فى ليبيا ضرورة لحماية الأمن والاستقرار

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نقيب الصحافة اللبنانية ورئيس تحرير جريدة (الشرق) اليومية عونى الكعكى، أن التحرك المصري باتجاه ليبيا، خيار لا بد منه للحفاظ على أمن واستقرار مصر أمام الخطر الشديد الذى تشكله التنظيمات الإرهابية التي تتمدد في ليبيا بدعم قوي من تركيا، مشددا على أن مصر لا تستطيع أن تترك في خاصرتها خنجرا يهددها.

وقال الكعكي – في افتتاحية صحيفة (الشرق) اللبنانية بعددها الصادر اليوم الثلاثاء تحت عنوان "مصر.. مصر.. مهما طال الزمن" – إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواجهة الإرهاب في ليبيا، جاء صحيحا وحاسما وفي التوقيت المناسب، مشيرا إلى أن مصر صبرت كثيرا إزاء ما تشهده ليبيا، وانتظرت القضاء على الإرهاب على أيدي الليبيين أنفسهم، غير أن عدم النجاح طيلة الوقت الماضي في تحقيق هذا الهدف، فرض على الرئيس السيسي اتخاذ موقف حاسم يتسم بدرجة عالية من الحكمة والوعي.

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وشدد على أن مصر بدأت التحرك سريعا لتنظيف الدولة الليبية من الإرهابيين وعناصر التخريب هناك، وفرض الاستقرار والأمن في ليبيا حتى تنعم مصر بدورها بالاستقرار والأمن، باعتبار أنه لم يعد هناك من خيار أمام مصر إلا التحرك باتجاه ليبيا حماية للأمن القومي المصري.

وتساءل: "كيف يمكن السكوت عما يجري من استعدادات إرهابية منفتحة على دول أفريقية عدة ومنظمات متطرفة؟".. مشيرا إلى أن العالم العربي يعيش احتلالا تركيا قوامه عقيدة تنظيم الإخوان المسلمين وحلم استعادة الدولة العثمانية، واحتلالا إيرانيا يصرف بدوره الأموال الطائلة على الإرهابيين ومنظماتهم في عدد كبير من الدول.

