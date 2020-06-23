اتهمته بسبها وتهديدها.. بلاغ من ريهام سعيد ضد الفنان وائل عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تقدم المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد، ببلاغ للمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، ضد الفنان وائل عبدالعزيز، يتهمه فيه بالسب والقذف والتهديد.

وقال سعيد في البلاغ الذي حمل رقم 81 لسنة 2020، إنّ المشكو في حقه، أذاع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي، تعرض خلاله لموكلته بعبارات سب وقذف تحط من شأنها، كإنسانة وإعلامية شهيرة.

وأضاف أنّه في بداية الفيديو وصف الإعلامية بـ"الحربوقة"، واستخدم عبارة "عايزة ايه يا بجحة؟"، وذلك بتعبيرات وجهه التي تمثل إهانة وتحمل نوعا من التحقير، ثم هددها في نهاية الفيديو بقوله: "مش هسيبك أقسم بالله ما هسيبك".

وطالب محامي ريهام سعيد وفق الدعوى، التحقيق في الواقعة، وإحالة المشكو في حقه إلى المحاكمة الجنائية التي نتجت عن الفيديو.