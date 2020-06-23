ضبط 12 قطعة سلاح وورشة لتصنيع الأسلحة النارية خلال حملة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:
وجه قطاع الأمن العام، حملة مكبرة بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والقائمين على إدارة ورش تصنيعها.
أسفرت جهود الحملة التي استهدفت دائرة مركز شرطة ديروط، عن ضبط 3 أشخاص، لحيازتهم (3 بنادق آلية - 21 طلقة من ذات العيار).
كما ضبطت الحملة (ورشة لتصنيع الأسلحة النارية) بمسكن (مزارع "هارب جاري ضبطه")، وبداخلها (بندقية آلية - 3 فرد خرطوش - 5 فرد رصاص - الأجزاء والأدوات المستخدمة في التصنيع).
بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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