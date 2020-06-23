الأموال العامة تضبط قضية توظيف أموال بـ 300 ألف جنيه في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون في مجال عمل الإدارة ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضية "توظيف أموال" مُتهم فيها أحد الأشخاص مقيم بالغربية وبلغ إجمالى المبالغ المستولى عليها فى القضية 300 ألف جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .