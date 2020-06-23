ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بداخلها استوديو تصوير أغاني بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت مباحث المصنفات من ضبط شركة إنتاج فني غير مرخصة بداخلها استوديو تصوير وأغاني بمحافظة الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني تحوي استوديو صوت لتسجيل الأغاني واستوديو تصوير "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية ويقوم باستخدام أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة- منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة و تم التقابل مع "سكرتيرة بالشركة" وبالتفتيش في حضورها تم ضبط (وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج مونتاج متنوعة مقلدة ومنسوخة- ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.