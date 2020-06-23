الحكومة: قرار بإعادة فتح المطاعم والمقاهي اعتبارا من السبت المقبل بهذا الشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية اعتبارا من يوم 27 يونيو، السبت المقبل، مع السماح بتواجد 25% فقط من طاقتها الاستيعابية، مع استمرار منع الشيشة.

كما قررت الحكومة غلق جميع المحال الساعة التاسعة مساءً مع غلق المطاعم والمقاهي الساعة العاشرة مساءً.

وقال "مدبولي" إن تكالب المواطنين على شراء الأدوية تسبب في وجود نقص شديد لها، خاصة التي تدخل ضمن بروتوكول العلاج.

وأكد في مؤتمر صحفي: خلال الأسبوع المقبل سيتم توافر كافة الأدوية، مطالبا بعد التكالب وتخزين الأدوية.

وعقدت لجنة إدارة ومتابعة أزمة كورونا اجتماعا لها منذ قليل، لاستعراض الموقف واتخاذ إجراءات جديدة بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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