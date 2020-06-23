رئيس الوزراء: رصدنا نقص الأدوية.. وأطالب المواطنين بعدم تخزينها

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تكالب المواطنين على شراء الأدوية تسبب في وجود نقص شديد لها، خاصة التي تدخل ضمن بروتوكول العلاج.

وأكد في مؤتمر صحفي: خلال الأسبوع المقبل سيتم توافر كافة الأدوية خلال الأيام القليل المقبلة، مطالبا بعد التكالب وتخزين الأدوية.

وعقدت لجنة إدارة ومتابعة أزمة كورونا، اجتماعا لها منذ قليل، لاستعراض الموقف واتخاذ إجراءات جديدة بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة كورونا