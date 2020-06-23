بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتها اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، اجتماعها، بمقر مجلس الوزراء، برئاسته، وذلك عبر"الفيديو كونفرانس"، وبحضور وزراء "التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام"، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهئية المصرية للشراء الموحد، والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية.

ومن المقرر أن يعلن مدبولي عددًا من الإجراءات، الجديدة التي ستطبق خلال أول شهر يوليو ومنها الاستئناف التدريجي للأنشطة في بعض القطاعات، وكذا ضوابط العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بدور العبادة.

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