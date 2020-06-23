وزير السياحة يبحث مع رئيس جمعية مستثمري مرسى سبل النهوض بالقطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، طارق شلبي رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، وذلك لمناقشة العديد من الملفات الهامة للقطاع السياحي.

وبحسب بيان اليوم، جاء على رأس الملفات التي تم بحثها، سبل التعاون للنهوض بالقطاع السياحي، وتعظيم الطاقة الفندقية بمدينة مرسى علم، وتدريب ورفع كفاءة العاملين بها

وبحث اللقاء أيضا، سرعة الانتهاء من أعمال التعقيم والتطهير التي تتم حاليا للفنادق للتأكد من جاهزيتها لاستقبال السياحة بها.