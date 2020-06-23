أخبار مصر | بعد قليل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات مهمة على الهواء مباشرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات مهمة على الهواء مباشرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا مهمًا، بعد قليل، للإعلان عن عدد من القرارات المُرتقبة، من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر، والتى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران.
يأتي ذلك إلأى جانب تفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.
ومن المقرر أن تنتهى يوم 30 من يونيو الجاري، المدة التى حددتها الحكومة لحظر التجول من الثامنة مساءً وحتى الرابعة صباحًا، كما سيتم عودة حركة الطيران الخارجى والسياحة فى 3 محافظات بداية من أول يوليو.
إعادة استئناف الطيران
وكانت وزيرة الصحة، أكدت أن إعادة فتح الطيران الخارجي وعودة السياحة الأجنبية إلى مصر، يعد مؤشرًا قويًا ويعكس قوة الدولة المصرية عالميًا.
وأوضحت أنه جار اتخاذ كل الإجراءات الوقائية وتقديم كافة الخدمات الصحية بالشكل الآمن الذي يليق بتاريخ مصر ومكانتها السياحية والذي سوف يكون له مردود اقتصادي قوي يساهم في الاستثمار في القطاعات المختلفة بمصر ومنها القطاع الصحي.
وأشارت إلى تبادل الخبرات مع الدول التي طبقت إجراءت التعايش مع فيروس كورونا المستجد COVID -19، للاستفادة منها في مصر مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وذلك في إطار الحرص على أن تصبح مصر من أوائل الدول التي توفر الخدمات الصحية للسائحين.
وأكدت تجهيز عدد من المستشفيات على أعلى مستوى، بالإضافة إلى أنه جاري إتاحة الخدمات الفندقية في المحافظات السياحية الثلاث، بداية من الحجر الصحي في المطارات وكافة الجهات المقدمة للخدمات الصحية، حيث سيتم العمل على الاهتمام بالشكل الفندقي وأسلوب الضيافة وخدمة العملاء والاهتمام بزي العاملين، بما يساهم في تقديم الخدمة الصحية على أعلى مستوى وبالشكل الذي يليق بالسياحة المصرية.