أخبار مصر | 35 فندقًا سياحيًا يستعدون للعودة بعد الحصول على شهادة السلامة الصحية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 35 فندقًا سياحيًا يستعدون للعودة بعد الحصول على شهادة السلامة الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تسليم 35 فندقًا جديدًا شهادة السلامة الصحية وهو ما يؤهلها للعودة إلى العمل.

وأوضحت في بيان لها أنه تم تسليم 35 فندقًا بـ7 محافظات خلال اليومين الماضيين، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك في محافظات القاهرة الكبري وجنوب سيناء والإسكندرية والإسماعيلية والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 8 فنادق بالقاهرة الكبري هي هوليداي إن المعادي، والمعادي، وكايرو خان، وامارانت بيراميدز، والاهرامات الثلاثه (بارسيليو)، وهلنان لاند مارك، ومريديان المطار، فورسيزونز القاهرة.

و11 فندقا بمحافظة جنوب سيناء هي أمفوارس، وموفنبيك شرم الشيخ ريزورت، وجراند أويزيس، وشتيجنبرجر الكزار، وإكسبرينس سي بريز، ومونت كارلو (الريتز كارلتون سابقا)، وجاز فنارة ريزورت (ابروتيل كلوب فنارة سابقا)، وابروتيل فنارة ريذدانس، ونعمه هيلز، وأوناس، ودايف ان ريزورت،

و10 فنادق بمحافظه الاسكندريه هي أدهم كمبوند، وبناسيا، ومكة، والحرم، وقاعود، وآمون، والمعمورة بالاس، واللؤلؤة، وجرين بلازا ان، وموتيل كينج مريوت، وفندق واحد بمحافظة الاسماعيلية هو فندق ميركيور السياحي.

و3 فنادق بمحافظه البحر الأحمر هما مينا مارك، والجفتون، ومارلين ان، وفندق واحد بمحافظه الاقصر هو فندق سوفتيل ونتر بالاس، وفندق واحد بمحافظة أسوان هو فندق كتراكت.

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وأوضح مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية انه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 301 فندق، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأهابت وزارة السياحة والآثار، بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية من دون غيرها.

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وهنأت السيدة جلوريا جيفارا، رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار على اتساق الضوابط المصرية مع البروتوكولات الصادرة عن المجلس.

وأعلنت جلوريا جيفارا، منح مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel من المجلس، وذلك بعد اعتماد المجلس الدولي للسياحة والسفر ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بينهما عبر "فيديو كونفرانس"، والذي أعلنت خلاله سعادتها بمنح مصر خاتم السفر الآمن، وأعربت عن سعادتها بأن ترى الدول والوجهات السياحية الرئيسية مثل مصر تنضم إلى القائمة المتزايدة من الوجهات العالمية التي تتبنى بروتوكولات القطاع الخاص لدي المجلس،

وهو يظهر نجاح خاتم WTTC الآمن للسفر فحسب، بل يوضح أيضًا أهميته للمسافرين وأولئك الذين يعملون في المجال السياحي، مشيرة إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة التعاون المشترك بين البلاد وتضافر الجهود.