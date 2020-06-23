أخبار مصر | ملاحة مستقرة وطقس معتدل ليلا.. تفاصيل طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ملاحة مستقرة وطقس معتدل ليلا.. تفاصيل طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، طقس اليوم الثلاثاء، حيث تشهد البلاد استقرارا في درجات الحرارة.

وأكدت الهيئة في بيان، أن البلاد تشهد طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلا على السواحل الشمالية، موضحة أن شمال وجنوب الصعيد، يشهد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد معتدل، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما البحر الأحمر تكون حالته من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وأشارت الهيئة إلى تأثر شمال البلاد حتى القاهرة بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية والتي تتمثل في شبورة خفيفة صباحا علي القاهرة والوجه البحري مصحوبة برياح نشطة على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة، غدا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجات، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجات، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.