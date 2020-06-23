أخبار مصر | زاهي حواس يكشف عن ظاهرة شمسية بأهرامات الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر زاهي حواس يكشف عن ظاهرة شمسية بأهرامات الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاهد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، والدكتور مارك لينر، المتخصصان في آثار الجيزة، أمس الاثنين، عملية انقلاب الشمس الصيفي "Solistice" حيث قد غربت الشمس بين هرمي الملك خوفو والملك خفرع.

وقال حواس: إن هذه الظاهرة تتشابه تماما مع مخصص اسم أبو الهول "حورس في الأفق"، حيث أن مخصص الأفق يظهر هرمين بينهما قرص الشمس.

وتحدث هذه الظاهرة كل عام في يومي 21_22 يونيو، وتعتبر على حد رأي "حواس" و"لينر" أهم ظاهرة شمسية تحدث في مصر.

وأشار إلى أن الشمس أيضا تتعامد علي كتف أبو الهول وذلك يومي 21_22 من مارس وكذلك 21_22 سبتمبر.

وتابع أن هذه الظواهر يمكن أن تكون لها تأثير في تشجيع السياحة لمصر، وفي نفس الوقت أن هذه الظواهر من الممكن أن تسحب البساط من ظاهرة تعامد الشمس بأبو سمبل.

الجدير بالذكر أن الدكتور زاهي حواس والدكتور مارك لينر، كتبا أهم كتاب عن تاريخ الجيزة ونشر باللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية.

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وهنأت السيدة جلوريا جيفارا، رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار على اتساق الضوابط المصرية مع البروتوكولات الصادرة عن المجلس.

وأعلنت جلوريا جيفارا، منح مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel من المجلس، وذلك بعد اعتماد المجلس الدولي للسياحة والسفر ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بينهما عبر "فيديو كونفرانس"، والذي أعلنت خلاله سعادتها بمنح مصر خاتم السفر الآمن، وأعربت عن سعادتها بأن ترى الدول والوجهات السياحية الرئيسية مثل مصر تنضم إلى القائمة المتزايدة من الوجهات العالمية التي تتبنى بروتوكولات القطاع الخاص لدي المجلس،

وأعلنت جلوريا جيفارا، منح مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel من المجلس، وذلك بعد اعتماد المجلس الدولي للسياحة والسفر ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها.

وهو يظهر نجاح خاتم WTTC الآمن للسفر فحسب، بل يوضح أيضًا أهميته للمسافرين وأولئك الذين يعملون في المجال السياحي، مشيرة إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة التعاون المشترك بين البلاد وتضافر الجهود.