أخبار مصر | اعرف إزاي تحصل على باكية في سوق المسلة الجديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اعرف إزاي تحصل على باكية في سوق المسلة الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية ببعض المشروعات بحي المطرية.

وفي بداية الجولة، قام "شعراوي" و"عبدالعال"، بتفقد سوق المطرية الجديد بمنطقة المسلة والذي يجري الانتهاء من تجهيزه حاليًا لنقل باعة الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك من سوق الخميس القديم إليه خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تم متابعة أعمال التشطيبات النهائية بالسوق الجديد تمهيدًا لنقل الباعة حيث يتضمن السوق حوالي 769 باكية وسيتم نقل الباعة الذين تم حصرهم في المرحلة الأولى للسوق الجديد وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منطقة المطرية والقضاء على الأسواق العشوائية بها وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين والإشغالات.

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة إلى عرض من نائب المحافظ، حيث يجري العمل حالياً على قدم وساق لسرعة الإنتهاء من بعض الأعمال المرتبطة بالتشطيبات الجارية للسوق لنقل الباعة والذين تم حصرهم عن طريق لجنة تم تشكيلها خلال شهر مايو الماضى وضمت مسئولي المحافظة ومديرية أمن القاهرة وبعض الجهات الآخري حيث بلغ عدد الباعة بسوق الخميس نحو 572 بائعا، وسيتم مراعاة القيمة الإيجارية للباكيات لتكون بأسعار مناسبة وحسب مساحة الموقع ، خاصة أن الحكومة تسعى لإنشاء سوق نموذجي وحضاري جديد.

كما تم الإشارة إلى أنه تم إزالة كافة الإشغالات بجوار مستشفي المطرية لاستكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة ورصف الشوارع المحيطة بها مع رفع تراكمات القمامة والمخلفات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه قام بالتنسيق مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لتخصيص الباكيات بالمقر الجديد لسوق المطرية والذي يقام في أحد المباني التابعة لهيئة الأوقاف، وقامت المحافظة باسناد أعمال التشطيبات بالسوق الجديد لإدارة الاشغال العسكرية حيث تم الانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

وقال "شعراوي": إنه تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف على بعض الاشتراطات الخاصة بعملية عقود الايجار للباعة الذين سيتم نقلهم، ومن بينها أن يقوم الباعة بدفع قيمة الصيانة المطلوبة ويتم توريدها من المستأجرين لصالح المحافظة للقيام بأعمال الصيانة.

وأضاف، أنه تم الاتفاق أيضًا على تخفيض قيمة التأمين للمستأجرين من 3 شهور إلى شهر واحد، مضيفًا أن العقود تتضمن أن يتم رفع عدادات المياه والكهرباء وفسخ التعاقد حال تأخر المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية عن 3 أشهر بعد إنذاره خلال شهر من تأخيره في دفع القيمة الإيجارية وأن يتم إبرام العقد لمدة ثلاث سنوات ويجدد مع المنتظمين في السداد.

وأوضح أنه اتفق مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على أن يتم تركيب عدادات مياه مسبوقة الدفع لكل مستأجر على نفقته ويتم تركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع لكل ممر، لافتًا إلى أن المكان الجديد من المقرر أن يتم نقل كل الباعة الجائلين في المنطقة إليه خلال المرحلة المقبلة بعد نقل الباعة الموجودين في سوق المطرية القديم.

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وأشار اللواء خالد عبد العال، إلى أنه سيتم تخصيص أماكن للخدمات بالسوق الجديد لخدمة الباعة الذين سيتم نقلهم ، مع توفير مكتب لمتابعة العمل بالسوق ومنع أي مخالفات تحت إشراف المحافظة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وخلال الزيارة استمع "شعراوي" والمحافظ لشكوى سيدة متضررة من إزالة الكشك الخاص بها فى أعمال التطوير التى تتم بمنطقة المطرية، مؤكدة أن الكشك كان مصدر دخلها الوحيد لأسرتها، ووجه "شعراوي" بفحص الشكوى ودراستها بالتنسيق مع محافظة القاهرة والحي لبحث إمكانية تسليمها كشك في موقع آخر أو نقلها إلى موقع السوق الجديد الجاري نقل الباعة له.

وعقب ذلك تجول وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بالمنطقة المحيطة بالسوق الجديد حيث تلاحظ وجود أعداد كبيرة من سيارات النقل والإشغالات، ووجه "شعراوي" على الفور، بمراجعة عقود تأجير بعض ساحات انتظار السيارات التابعة لحى المطرية المجاورة للسوق ورفع كافة الإشغالات الموجودة في تلك المنطقة ورفع السيارات المتهالكة من الطريق الخارجي للسوق والمؤدى إلى منطقة مجمع شركات البترول خاصة فى إطار أعمال التطوير الجارية وتنفيذ بعض المشروعات القومية ومن ضمنها مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بمنطقة مسطرد.

كما وجه وزير التنمية المحلية، باستمرار التنسيق والتعاون بين محافظتى القاهرة والقليوبية للإنتهاء من كافة أعمال التطوير الجارية للمحاور المؤدية للمجمع الجديد للانتهاء منها في التوقيات المحددة وكذا سرعة إزالة كافة الإشغالات والتعديات الموجودة فى الشوارع المؤدية لتلك المنطقة بالتنسيق مع مديريات الأمن.

ومن ناحيته، وجه اللواء خالد عبدالعال، رئيس حي المطرية، بالمتابعة المستمرة لإزالة كافة الإشغالات الموجودة في المنطقة والبدء في حملات مكبرة لشرطة المرافق والمرور لرفع كافة الإشغالات خاصة السيارات المتهالكة والقديمة في تلك المنطقة وتحقيق السيولة المرورية.

وأوضح أن أعمال التطوير الجارية فى المطرية من طرق ومحاور مرورية ستنقل المنطقة بالكامل نقلة كبيرة خاصة مع الإنتهاء من ربط الطرق الموجودة بالمطرية مع طريق شبرا بنها الحر.

وعقب ذلك تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية فى شارع مسطرد القديم المؤدي إلى مجمع شركات البترول، حيث يجرى بالمنطقة أعمال توسعة للشارع وتطوير للطرق والمحاور المرورية المؤدية لمحور شبرا بنها الحر، ووجه وزير التنمية المحلية برفع جميع التراكمات ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمجمع خاصة من أعمال النظافة والتجميل والإنارة والتشجير.

وطالب وزير التنمية المحلية ، رئيس الحى بضرورة الاستمرار في تحسين مستوى كل الخدمات التي تقدم للمواطنين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة من الشوارع أولًا بأول.