أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن رفض بعض المستشفيات استقبال مرضى الفشل الكلوي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن رفض بعض المستشفيات استقبال مرضى الفشل الكلوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن خوف بعض المستشفيات من استقبال مرضي الفشل الكلوي إلا بوجود شهادة تُفيد خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح زين الدين، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن بعض المستشفيات ترفض إجراء غسيل كلوي أو أي عمليات أو قسطرة لمريض قلب أو صدر أو أي جراحة للمرضي وهم في حالة حرجة وهو ما يتنافى مع كل المعايير المهنية والإنسانية.

وأشار إلى ما أكدته الدراسات الحديثة وهو أن فيروس كورونا يؤثر على الكلى والقلب والجهاز العصبي والدم والجهاز الهضمي، كما تؤكد أن الأشخاص المصابين بأمراض الكلى أكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المُستجد، ووفقًا لعدد من الأطباء إذا كان المريض يتلقى العلاج بالغسيل الكلوي ويعاني من مشاكل صحية أساسية، فربما يكون عرضة لخطر الإصابة بـ(كوفيد-19).

وطالب عضو مجلس النواب، بالاهتمام بإنقاذ المريض أولًا، ولا مانع من أخذ عينة دم لفحصها بشكل سريع، وإذا ثبتت إيجابيته يتم التعامل معه بحذر شديد وبكل الضوابط الوقائية، داعيًا الجميع إلى التعاون مع الدولة، مؤكدًا أن ما تقدمه الحكومة في مواجهة الجائحة ليس بالقليل، بل يفوق ما قدمته دول كثيرة متقدمة علميًا وطبيًا ومزدهرة اقتصاديًا.

وأكد، ضرورة إيلاء عناية خاصة لمرضى الفشل الكلوي، حيث يضطر المصابين به ‏للتردد ثلاث مرات أسبوعيا لإجراء غسيل الكلى، وهو ما يستلزم ‏وجودهم في المستشفى لساعات طويلة في اليوم، وهو ما يتوجب معه اتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهم من العدوى.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".