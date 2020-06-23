أخبار مصر | "الإنتاج الحربي" تنفذ 1298 كابينة تعقيم للجان الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "الإنتاج الحربي" تنفذ 1298 كابينة تعقيم للجان الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر عدد من المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، طاقتها لتنفيذ 1298 كابينة تعقيم في 15 يومًا، لاستخدامها فى خطة تأمين صحة طلاب الثانوية العامة.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لاستغلال فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة، ومشاركتها مع أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة فيروس كورونا المستجد لتصنيع أجهزه ومعدات تساعد في الحد من انتشار الفيروس

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وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتوزيع تلك الكبائن على 11 محافظة، هي ( القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم – بنى سويف –الإسكندرية – مطروح – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ - المنوفية).

حيث قامت المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بتصنيع وتركيب هذه الكبائن خلال مدة 15 يوما فى الفترة من 3- 18 6 2020، حرصا على تسليمها للجان الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات بوقت كاف، حتى يتم تجربتها والتأكد من سلامتها قبل استخدامها من قبل الطلاب.

تجدر الإشارة إلى أنه تما مراعاة أن تكون هذه الكبائن مزدوجة وذلك لمنع التكدس بين الطلاب أثناء عملية المرور منها وكذا تفاديا لعدم توقف مرور الطلاب حال حدوث عطل بأحد المنفذين فيتم إستخدام المنفذ الأخر من الكابينة لدخول الطلاب لحين إجراء الصيانة الفورية للمنفذ المعطل بواسطة الفنيين المتواجدين بصفة مستمرة من الإنتاج الحربى فى أماكن إنتشار تلك الكبائن للتعامل الفورى مع حدوث إى عطل طوال فترة الامتحانات.