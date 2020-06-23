أخبار مصر | القوى العاملة: تعيين 69 شابًا بالقطاع الخاص في أسوان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تعيين 69 شابًا بالقطاع الخاص في أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، بتعيين 69 شابًا بإحدى شركاتدالقطاع الخاص، ومن بينهم عدد من ذوي القدرات الخاصة.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.
وتلقى الوزير، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب أحمد، وكيل الوزارة، مدير المديرية في هذا الخصوص عن إنجاز المديرية خلال مايو الماضي، أشار فيه إلى أنه تم تسجيل 45 عاملا غير منتظم بالوحدة بالمديرية ليصل العمالة داخلها 7315 عاملاً مستفيد من الخدمات التى تقدمها .
كما تم صرف 4 منح زواج بإجمالي 12 ألف جنيه، و24 منح مولود بإجمالي 48 ألفًا، ومنحتين وفاة لأحد الأقارب بـ4 آلاف جنيه ليصل إجمالي الرعاية الاجتماعية المقدمة خلال الشهر 64 ألف جنيه.
وتم صرف 8 آلاف و755 جنيها كرعاية صحية لـ4 مستفيدين من الوحدة ليصل إجمالي المنح المقدمة للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة خلال الشهر 72 ألفا و755 جنيهًا.
وأوضح أن المديرية قامت بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة لنحو 24 منشأة، من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية ومكاتب التفتيش العمالي التابعة للمديرية.
آخر تطورات فيروس كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.