أخبار مصر | القوى العاملة: تعيين 69 شابًا بالقطاع الخاص في أسوان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تعيين 69 شابًا بالقطاع الخاص في أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، بتعيين 69 شابًا بإحدى شركاتدالقطاع الخاص، ومن بينهم عدد من ذوي القدرات الخاصة.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وتلقى الوزير، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب أحمد، وكيل الوزارة، مدير المديرية في هذا الخصوص عن إنجاز المديرية خلال مايو الماضي، أشار فيه إلى أنه تم تسجيل 45 عاملا غير منتظم بالوحدة بالمديرية ليصل العمالة داخلها 7315 عاملاً مستفيد من الخدمات التى تقدمها .

كما تم صرف 4 منح زواج بإجمالي 12 ألف جنيه، و24 منح مولود بإجمالي 48 ألفًا، ومنحتين وفاة لأحد الأقارب بـ4 آلاف جنيه ليصل إجمالي الرعاية الاجتماعية المقدمة خلال الشهر 64 ألف جنيه.

وتم صرف 8 آلاف و755 جنيها كرعاية صحية لـ4 مستفيدين من الوحدة ليصل إجمالي المنح المقدمة للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة خلال الشهر 72 ألفا و755 جنيهًا.

وأوضح أن المديرية قامت بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة لنحو 24 منشأة، من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية ومكاتب التفتيش العمالي التابعة للمديرية.