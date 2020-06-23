أخبار مصر | إجراء قسطرة قلبية طارئة لإنقاذ حياة مريض فشل كلوي وسكر مصاب بالكورونا بمستشفى الساحل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إجراء قسطرة قلبية طارئة لإنقاذ حياة مريض فشل كلوي وسكر مصاب بالكورونا بمستشفى الساحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد فوزي السودة، رئيس الهئية العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن أبطال الهيئة يسجلون يوميا بطولات رائدة فى تحدى جائحة كورونا ولا يتأخرون لحظة عن نداء الواجب مما جعلهم دوما فى صدارة أبطال مصر من الطواقم الطبية التى تواجه هذه الجائحة بكل تفانى وإخلاص، ومن هذا المنطلق تم اليوم إجراء تدخل جراحى عاجل لإنقاذ حياة أحد المرضى وقام فريق طبى متميز من أبطال مستشفى الساحل التعليمي بعمل قسطرة جراحية وتركيب دعامة لمريض مصاب بفيروس كورونا (كوفيد-19) بعد حدوث جلطه حاده بالشريان التاجي وعدم الاستجابه لمزيلات التجلطات.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالفتاح حجازى مدير المستشفى، إنه تم حجز المريض بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى أنه مريض سكر ويعاني من ارتفاع ضغط الدم ويخضع لجلسات الغسيل الكلوى وتم حجزه بالرعاية المركزة وبدء اليوم يشعر بآلام شديدة بالصدر واستمرت بالتزايد، وبعد خضوعه للفحص تبين حدوث جلطة بالشريان التاجى وتم التعامل معها بمزيلات التجلطات ولم تستجيب مما استدعى ضرورة التدخل الجراحى العاجل وعمل قسطرة وتركيب دعامة لانقاذ حياة المريض، وتم تجهيز المريض وخضع لجلسة غسيل كلوى قبل إجراء القسطرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

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وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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