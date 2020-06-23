أخبار مصر | برلماني: يُشيد بتيسيرات "الإسكان" لمواجهة فيروس كورونا

وقال " مسعود " فى بيان له اصدره،اليوم الثلاثاء، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لم تنجح فقط فى تحقيق التوازن بالاستمرار فى العمل والانتاج مع المواجهة ايضا مع فيروس كورونا ولكنها نجحت فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل احترافية فى تخفيف الاعباء المالية على جميع القطاعات المتضررة من فيروس كورونا ومنها قطاع التشييد والبناء والإسكان والذى يعد واحدا من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري.

كما أشاد "مسعود" بتصريحات المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية التى أوضح فيها أن الأرض المُخصصة بجميع أنظمة التخصيص فيما عدا الأراضي المُخصصة بنظام الشراكة، أو المُخصصة تحت مظلة الإسكان القومي أو الاجتماعي، يتم منحها التيسير وفقًا لما يلي:

منح مدة إضافية للتنفيذ بدون مقابل قدرها 3 أشهر تضاف إلى المدة الأصلية أو الإضافية، وذلك للمشروعات الساري مدة تنفيذها حتي 15 مارس الماضي وما بعدها، وتؤجل الأقساط المستحقة علي الأراضي اعتبارًا من 14 مايو الماضي، لمدة 6 أشهر بحد أقصي 13 مايو، وذلك حسب عدد الأقساط المستحقة خلال هذه الفترة، محملًا بالأعباء بفائدة 7.5 %، ودون تعديل لمواعيد سداد باقى الأقساط، وبالنسبة للمشروعات المخصصة بنظام الحصة العينية يتم تأجيل أول حصة مستحقة لمدة 6 أشهر ابتداء من 14 مايو الماضي، ولمدة عام.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.

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وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.

